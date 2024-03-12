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17:15, 12 марта 2024Из жизни

Обнаружен очередной таинственный стальной монолит

В Уэльсе бегун наткнулся на таинственный трехметровый стальной монолит на холме

Фото: colin price / Wikimedia

В Уэльсе появился таинственный стальной монолит. Об этом пишет Sky News.

Местные жители наткнулись на очередной странный объект на холме Хей-Блафф возле городка Хей-он-Уай. Впервые его заснял местный бегун Ричард Хайнс, который часто совершает пробежку в этих местах. По его словам, стальная стелла по форме напоминает шоколад Toblerone, но при этом полая внутри.

Подобные металлические конструкции уже находили в 2020 году. Тогда полую трехметровую стеллу из стали обнаружили в американском штате Юта, а через несколько дней она загадочно исчезла. После этого похожие монолиты нашли на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния, затем в Великобритании на острове Уайт, в Нидерландах и Румынии. Нынешний монолит стал шестым. Кто и с какими целями устанавливает монолиты, неизвестно. Однако монолит из Юты объявили своим арт-объектом представители американской арт-группы The Most Famous Artist.

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      Антонина Черташ
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