Обнародована запись загадочных звуков с затонувшего батискафа с миллиардерами

Forbes: впервые обнародована запись стука с затонувшего батискафа Titan

Создатели документального фильма The Titan Sub Disaster: Minute by Minute впервые обнародовали запись звуков, доносившихся с затонувшего батискафа Titan. Об этом сообщает Forbes.

Загадочный ритмичный стук записал самолет канадских военно-воздушных сил, который обследовал район исчезновения батискафа. Сообщения об этом появились в прессе на второй день после катастрофы, однако, как утверждается в документальном фильме, сам звук был зафиксирован в первый же день. Он был слышен и во время последующих вылетов.

Батискаф Titan пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника» 18 июня 2023 года. На борту подлодки находятся британский миллиардер и основатель компании Action Group Хамиш Хардинг, один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд вместе с сыном и подводник Поль-Анри Наржоле.

Позже береговая охрана США обнаружила обломки Titan на дне океана. Считается, что причиной катастрофы стал направленный внутрь взрыв.

Премьера документального фильма The Titan Sub Disaster: Minute by Minute состоится в марте.