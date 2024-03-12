Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:27, 12 марта 2024Культура

Стало известно о болезни Орбакайте перед концертом в Кремлевском дворце

Regnum: Кристина Орбакайте заболела перед выступлением в Кремлевском дворце

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Стало известно о болезни российской певицы Кристины Орбакайте перед выступлением в рамках концерта, посвященного Международному женскому дню, в Кремлевском дворце. Об этом сообщает Regnum.

По данным источника агентства, артистка отказалась принимать участие в программе, объяснив это внезапной болезнью и температурой.

Ранее появилась информация, что выступление Кристины Орбакайте в Кремлевском дворце в последний момент отменили. Отмечалось, что причиной этого решения стали антироссийские высказывания матери Орбакайте Аллы Пугачевой.

Позже представитель площадки заявил, что исполнительница с самого начала не планировала выступать в рамках проводимого шоу.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила об уничтожении 100 диверсантов при прорыве на территорию России

      Премьер Армении намерен выйти из ОДКБ при отсутствии ответов на вопросы Еревана

      Песков оценил возможность переговоров с Украиной

      ФСБ заявила о продолжении ударов по украинским вооруженным формированиям

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      ФСБ рассказала подробности о попытках прорыва ВСУ на территорию России

      Глава WADA высказался о проверке чистоты россиян перед Олимпийскими играми

      Женщинам рассказали о самой загадочной гинекологической проблеме

      Большинство украинцев выступили за устранение русского языка

      В Кремле прокомментировали попытки атак украинских ДРГ и беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше