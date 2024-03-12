Стало известно о болезни Орбакайте перед концертом в Кремлевском дворце

Regnum: Кристина Орбакайте заболела перед выступлением в Кремлевском дворце

Стало известно о болезни российской певицы Кристины Орбакайте перед выступлением в рамках концерта, посвященного Международному женскому дню, в Кремлевском дворце. Об этом сообщает Regnum.

По данным источника агентства, артистка отказалась принимать участие в программе, объяснив это внезапной болезнью и температурой.

Ранее появилась информация, что выступление Кристины Орбакайте в Кремлевском дворце в последний момент отменили. Отмечалось, что причиной этого решения стали антироссийские высказывания матери Орбакайте Аллы Пугачевой.

Позже представитель площадки заявил, что исполнительница с самого начала не планировала выступать в рамках проводимого шоу.