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04:36, 12 марта 2024Из жизни

Названы ключевые ошибки при выпекании блинов

Управляющий блинной Котелевский: блины могут рваться из-за недогрева сковороды

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Первый и не только блин может получиться комом по нескольким причинам, рассказал управляющий блинной кондитерской Milk&Snow Михаил Котелевский. Ключевые ошибки при выпекании блинов он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Чаще всего, по словам эксперта, проблема кроется в неправильном выборе муки, из-за чего блины рвутся. Чтобы избежать таких проблем при готовке, он рекомендовал использовать пшеничную муку с содержанием не более 10 граммов белка. Также следует оставлять тесто настояться. Тогда клейковина, содержащаяся в муке, разбухнет, и блин сохранит форму.

«Еще одна причина — недостаточный подогрев сковороды перед выпеканием. Сковорода должна быть горячей — так тесто не будет прилипать, а на блинах появится золотистая корочка. Советую использовать алюминиевую сковороду с антипригарным покрытием и обильно смазывать ее маслом», — поделился Котелевский.

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Собеседник «Ленты.ру» также рассказал о том, почему блины получаются «резиновыми». По его словам, как правило, проблема заключается в балансе между количеством яиц и муки. Если добавить слишком много яиц, блины станут «резиновыми» и потеряют вкус. Если же переборщить с мукой, блинная масса не сможет равномерно распределиться по сковородке и подгорит.

Ранее шеф-повар Антон Калер назвал три лучших рецепта блинов, а также поделился секретом идеального блюда.

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      Екатерина Смирная
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