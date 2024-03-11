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13:54, 11 марта 2024Из жизни

Шеф-повар назвал три лучших рецепта блинов

Шеф-повар Калер: секрет идеальных блинов — добавление кипятка в готовое тесто

Фото: Matthias Reumann / Unsplash

Секрет идеальных блинов — добавление небольшого количества кипятка в готовое тесто, чтобы оно было теплым, рассказал шеф-повар Антон Калер. Три лучших рецепта блинов он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Классический способ: три яйца, пол-литра молока, муки граммовку точную не подскажу, обычно делаю на глаз, но должна получиться консистенция очень жидкой сметаны. Внутрь добавить растительного масла. Также добавляем ложку сахара и немного соли. Без каких-либо специй. Я всегда подливаю чуть-чуть кипятка. Получаются очень нейтральные блины, которые подходят ко всему», — поделился Калер.

По словам собеседника, вариаций блинов немало, потому что рецептов самих блинов много, а начинок — тем более. Однако он назвал три лучших, по его мнению, рецепта.

Французский десерт — блины «Креп Сюзетт»

«Есть такие блинчики, которые называются "Креп Сюзетт". В целом это обычные блины, но суть в том, что их после приготовления сворачивают треугольниками и пассируют либо с апельсиновыми дольками, либо в апельсиновом соке. Иногда добавляют немного ликера. В ресторанах обычно их делают с коньяком и подают с шариком мороженого. Это очень ароматные цитрусовые блины», — рассказал шеф-повар.

Калер отметил, что при томлении блинов повара обязательно добавляют сливочное масло.

То есть сначала запекаются блины, затем они сворачиваются в треугольники и эти треугольники на сковородке быстро припускаются в апельсиновом фреше, с цедрой, можно с добавлением меда, тростникового сахара, специй, например, корицы или ванили и добавляется чуть-чуть чего-нибудь крепкого

Антон Калершеф-повар

Блины «Пьяная вишня»

Шеф-повар рассказал, что одни из его любимых рецептов блинов — это блины на основе десерта «Пьяная вишня».

«Пекутся классические блины. Внутрь готовится крем на основе творожного сыра, сливок, сахарной пудры и ванили, а уже сверху блины поливаются вареньем из вишни. Делается это очень просто: свежезамороженная вишня, немного воды, сахар, можно добавить корицы (отличное сочетание с вишней), "затянуть" это все кукурузным крахмалом (перед этим крахмал обязательно нужно развести в холодной воде до консистенции соуса) и в конце добавить в вишню немного алкоголя. Сочетание потрясающее», — поделился он.

Также, по словам Калера, внутрь творожного сыра можно добавить горький шоколад, потому что сочетание горького шоколада и вишни, по его словам, «очень крутое».

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Блины-мешочки

Кроме того, шеф-повар поделился классическим рецептом блинов — мешочек.

«Я бы сделала блины на чем-нибудь кисломолочном. Например, кефир развести водой. Такие блины получаются очень нежные. Лук-сибулет, или иначе лук-резанец, ошпарить для того, чтобы он был мягкий. И получается мешочек, когда запекается блин и обматывается таким луком», — рассказал он.

Внутрь блинов-мешочков Калер предложил положить два вида начинки. Первый: творожный сыр с копченной утиной грудкой и розой. Второй: слабосоленый лосось, творожный сыр, немного каперсов, немного сока лайма и подать с красной икрой.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопрос о том, скажется ли на спасении души употребление масленичных блинов. По словам предстоятеля РПЦ, исполнение традиций праздника, в том числе употребление блинов, не влияет на спасение души.

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      Алена Шевченко
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