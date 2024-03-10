Патриарх Кирилл ответил на вопрос о спасении души масленичными блинами

Патриарх Кирилл: употребление масленичных блинов не влияет на спасение души

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопрос о том, скажется ли на спасении души употребление масленичных блинов. Его цитирует РИА Новости.

По словам предстоятеля РПЦ, исполнение традиций праздника, в том числе употребление блинов, не влияет на спасение души. «Исполняем мы ее или не исполняем — на нашем спасении это не отразится, но поскольку имеется такая традиция, то нужно разумно, по-доброму для души и для тела, провести предстоящую седмицу, одновременно не чуждаясь тех замечательных традиций радости и веселья, которыми сопровождается Масленица», — сказал он.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) назвали условия присутствия мигрантов в России. Подчеркивалось, что иностранцы всегда должны помнить, в какую страну приехали, и уважать ее традиции и обычаи.