Юрист рассказала о малоизвестных правах россиян на отпуск
Когда вы официально устраиваетесь на работу, вы получаете не только обязанности, но и перечень прав, напомнила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о малоизвестных правах россиян на отпуск.
Отпуск — это время, когда вы можете отдыхать, не лишаясь финансового дохода, за исключением отпуска за свой счет, сообщила юрист. При этом статья 107 и 115 Трудового кодекса (ТК) РФ и статья 37 Конституции РФ гарантирует право отдыхать не менее двадцати восьми суток в году. Кроме того, оплачиваемый отдых полагается сотруднику каждые полгода. А право претендовать на отпуск, согласно статьям 122 и 124 ТК РФ, появляется только спустя полгода работы.
Есть определенные категории трудящихся, которые имеют право требовать отпуск, не дожидаясь шести месяцев, а начальство не имеет права им отказывать: это женщины после декрета и до него, а также их мужья, работники не достигшие совершеннолетия, усыновители малолетних детей (до 3-х месяцев), а также те, кто совмещает работу
Согласно статье 125 ТК РФ, сотрудник имеет право разделить свой отпуск на части. При чем первая часть отпуска обязательно должна быть не меньше 14 суток. А статья 123 ТК РФ наделяет сотрудника правом узнавать о датах планируемого отпуска до начала года.
«Опускные должны выплачивать за трое суток до отпуска, иначе это нарушение (статья 136 ТК РФ). В таком случае можно перенести отпуск и потребовать от работодателя компенсации. Если вы не использовали отпуск, то тоже имеете полное право на компенсацию (Постановление Конституционного Суда №38-П)», — обозначила эксперт.
Если сотрудница имеет троих и более детей, то она имеет право на отпуск в любое время. Также это касается усыновителей. «Если вашему младшему ребенку менее 14 лет, в таком случае вы можете брать отпуск в любое время по заявлению, не спрашивая согласия работодателя. Исключение: первые полгода работы. Супруг работницы тоже имеет право воспользоваться такими льготами, но если это его родные дети и брак официальный», — добавила адвокат.
Когда все сотрудники хотят отправиться в отпуск в летний сезон, право приоритета находится на стороне тех, кто имеет льготы или детей на иждивении, сообщила Власова. Согласно статьям 260, 123, 267, 268 и 262.2 ТК РФ, прерогативу отдают беременным женщинам и их мужьям, несовершеннолетним, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, женам военных, если у мужа отпуск отведен на лето, и работникам, которых раньше положенного вызвали из отпуска.
Право отказать работодателю прерывать свой отпуск гарантирует статья 125 ТК РФ. Если вы решили согласиться его прервать, у вас появится еще одно право — взять следующий отпуск в любое время на ваше усмотрение. Работающих при вредных здоровью условиях, несовершеннолетних и беременных отзывать из отпуска не имеют права
Также, согласно 124-й статье ТК РФ, сотрудник имеет право перенести или продлить свой отпуск по состоянию здоровья. Если у вас родился ребенок или вы лишились близкого родственника, вам обязаны предоставить отпуск за свой счет на 5 суток. Работающим пенсионерам отводится 14 суток, инвалидам — 60 суток, а учащимся 15 суток.
Ранее больше половины россиянок признались в нежелании проводить отпуск вместе с семьей и детьми, так как не чувствуют себя отдохнувшими после такого отпуска.