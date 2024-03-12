Юрист рассказала о малоизвестных правах россиян на отпуск

Юрист Власова: не получив отпускные в срок, можно потребовать компенсацию

Когда вы официально устраиваетесь на работу, вы получаете не только обязанности, но и перечень прав, напомнила председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о малоизвестных правах россиян на отпуск.

Отпуск — это время, когда вы можете отдыхать, не лишаясь финансового дохода, за исключением отпуска за свой счет, сообщила юрист. При этом статья 107 и 115 Трудового кодекса (ТК) РФ и статья 37 Конституции РФ гарантирует право отдыхать не менее двадцати восьми суток в году. Кроме того, оплачиваемый отдых полагается сотруднику каждые полгода. А право претендовать на отпуск, согласно статьям 122 и 124 ТК РФ, появляется только спустя полгода работы.

Есть определенные категории трудящихся, которые имеют право требовать отпуск, не дожидаясь шести месяцев, а начальство не имеет права им отказывать: это женщины после декрета и до него, а также их мужья, работники не достигшие совершеннолетия, усыновители малолетних детей (до 3-х месяцев), а также те, кто совмещает работу Ольга Власова юрист

Согласно статье 125 ТК РФ, сотрудник имеет право разделить свой отпуск на части. При чем первая часть отпуска обязательно должна быть не меньше 14 суток. А статья 123 ТК РФ наделяет сотрудника правом узнавать о датах планируемого отпуска до начала года.

«Опускные должны выплачивать за трое суток до отпуска, иначе это нарушение (статья 136 ТК РФ). В таком случае можно перенести отпуск и потребовать от работодателя компенсации. Если вы не использовали отпуск, то тоже имеете полное право на компенсацию (Постановление Конституционного Суда №38-П)», — обозначила эксперт.

Если сотрудница имеет троих и более детей, то она имеет право на отпуск в любое время. Также это касается усыновителей. «Если вашему младшему ребенку менее 14 лет, в таком случае вы можете брать отпуск в любое время по заявлению, не спрашивая согласия работодателя. Исключение: первые полгода работы. Супруг работницы тоже имеет право воспользоваться такими льготами, но если это его родные дети и брак официальный», — добавила адвокат.

Когда все сотрудники хотят отправиться в отпуск в летний сезон, право приоритета находится на стороне тех, кто имеет льготы или детей на иждивении, сообщила Власова. Согласно статьям 260, 123, 267, 268 и 262.2 ТК РФ, прерогативу отдают беременным женщинам и их мужьям, несовершеннолетним, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, женам военных, если у мужа отпуск отведен на лето, и работникам, которых раньше положенного вызвали из отпуска.

Право отказать работодателю прерывать свой отпуск гарантирует статья 125 ТК РФ. Если вы решили согласиться его прервать, у вас появится еще одно право — взять следующий отпуск в любое время на ваше усмотрение. Работающих при вредных здоровью условиях, несовершеннолетних и беременных отзывать из отпуска не имеют права Ольга Власова юрист

Также, согласно 124-й статье ТК РФ, сотрудник имеет право перенести или продлить свой отпуск по состоянию здоровья. Если у вас родился ребенок или вы лишились близкого родственника, вам обязаны предоставить отпуск за свой счет на 5 суток. Работающим пенсионерам отводится 14 суток, инвалидам — 60 суток, а учащимся 15 суток.

Ранее больше половины россиянок признались в нежелании проводить отпуск вместе с семьей и детьми, так как не чувствуют себя отдохнувшими после такого отпуска.