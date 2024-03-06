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09:03, 6 марта 2024Путешествия

Россиянки признались в нежелании проводить отпуск вместе с семьей и детьми

«Авиасейлс»: 53 процента россиянок не отдыхают в отпуске с семьей

Фото: PR MEDIA / Unsplash

Жительницы России признались в нежелании проводить отпуск вместе с семьей и детьми. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что больше половины опрошенных женщин (53 процента) не чувствуют себя отдохнувшими после такого отпуска. По их данным, впечатления от отдыха в таком формате далеки от положительных.

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«Каждая шестая (17 процентов) респондентка призналась, что хотя каникулы и прошли скорее хорошо, ей не хватило времени на себя, — отметили специалисты. — В 13 процентах случаев участницы опроса отвечали, что им нужен еще один отпуск после отдыха в компании семьи».

При этом 6 процентов россиянок заявили, что готовы поступиться своими интересами ради близких. Для них главное — чтобы дети и партнер хорошо провели время.

Более 40 процентов россиян назвали «Аэрофлот» перевозчиком с самыми безопасными самолетами, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Второе место по безопасности воздушных судов заняла авиакомпания S7 Airlines, за нее проголосовали 10 процентов респондентов.

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      Фариза Бацазова
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