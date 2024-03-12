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15:23, 12 марта 2024Ценности

Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

56-летняя знаменитость была замечена перед презентацией новой коллекции одежды, созданной совместно с брендом RE/DONE. Так, на размещенных кадрах она предстала перед камерами в джинсах с широкими штанинами, рубашке из денима и босоножках на шпильке.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу естественного внешнего вида звезды «Спасателей Малибу», о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она выглядит бездомной без макияжа», «Не имею никакой ненависти к Пэм, но я не понимаю этой позиции "без макияжа"», «Слишком много ботокса», «С макияжем она выглядит лучше», «Великолепная женщина», «Я бы не сказал, что она безупречна, но выглядит хорошо», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон пришла на 96-ю премию «Оскар», отказавшись от макияжа. Знаменитость посетила мероприятие в длинном платье из сетки, которая была расшита многочисленными цветочными аппликациями с пайетками зеленых, желтых и коричневых оттенков.

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      Мария Винар
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