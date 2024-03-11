56-летняя Памела Андерсон пришла на «Оскар» без макияжа и укладки

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон пришла на 96-ю премию «Оскар» в естественном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

56-летняя знаменитость посетила мероприятие в длинном платье из сетки, которая была расшита многочисленными цветочными аппликациями с пайетками зеленых, желтых и коричневых оттенков.

При этом звезда отказалась от макияжа, демонстрируя лицо с косметическими дефектами в виде мимических морщин и пигментных пятен. Кроме того, Андерсон также предпочла не делать укладку.

Сопровождал артистку ее 27-летний сын Брэндон Томас Ли, который выбрал для упомянутого случая классический серый костюм и белую рубашку.

Ранее в марте Памела Андерсон в прозрачном комбинезоне снялась для журнала. Знаменитость предстала на одном из кадров в мюлях молочного оттенка марки Schiaparelli и прозрачном бежевом комбинезоне Attico.