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15:22, 11 марта 2024Ценности

56-летняя Памела Андерсон пришла на «Оскар» без макияжа и укладки

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон пришла на 96-ю премию «Оскар» в естественном виде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

56-летняя знаменитость посетила мероприятие в длинном платье из сетки, которая была расшита многочисленными цветочными аппликациями с пайетками зеленых, желтых и коричневых оттенков.

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При этом звезда отказалась от макияжа, демонстрируя лицо с косметическими дефектами в виде мимических морщин и пигментных пятен. Кроме того, Андерсон также предпочла не делать укладку.

Сопровождал артистку ее 27-летний сын Брэндон Томас Ли, который выбрал для упомянутого случая классический серый костюм и белую рубашку.

Ранее в марте Памела Андерсон в прозрачном комбинезоне снялась для журнала. Знаменитость предстала на одном из кадров в мюлях молочного оттенка марки Schiaparelli и прозрачном бежевом комбинезоне Attico.

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      Екатерина Ештокина
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