Папарацци запечатлели Кристен Стюарт в откровенном топе без бюстгальтера

Папарацци запечатлели американскую актрису Кристен Стюарт в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость была замечена в Нью-Йорке, когда направлялась на съемки «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». На размещенных фото звезда «Сумерек» предстала в облегающей черной юбке с разрезом и топе, оформленном завязками на спине и бисером. При этом видно, что Стюарт предстала перед камерами без бюстгальтера.

Кроме того, артистка надела капроновые черные чулки и открытые туфли. Также она взяла с собой небольшую кожаную сумку и солнцезащитные очки.

Ранее сообщалось, что Кристен Стюарт пришла на премьеру фильма «Любовь, ложь, кровь» в откровенном наряде. Тогда актриса выбрала оголяющее тело черное боди, которое было надето поверх капроновых колготок.