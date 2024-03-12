Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:14, 12 марта 2024Мир

Парламент Франции впервые обсудит помощь Украине

Парламент Франции обсудит помощь Украине после слов Макрона о красных линиях

Фото: John Goh / Reuters

Парламент Франции впервые обсудит помощь Украине после слов президента Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дебаты пройдут во вторник, 12 марта, в Национальном собрании (нижней палате парламента), а в среду — в Сенате. Парламентарии обсудят двустороннее соглашение о безопасности, заключенное с Украиной в феврале, и общую стратегию поддержки Киева, а затем проголосуют.

Ранее Макрон заявил, что в вопросе поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов». Как рассказали лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель и лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Джордан Барделла, президент не установил никаких ограничений на поддержку Киева Парижем.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ

      Лукашенко уволил послов в трех европейских странах

      В Курской области объявили ракетную опасность

      Парламент Франции впервые обсудит помощь Украине

      Названо условие конфискации ЕС активов России

      Флоренс Пью показала на вечеринке голую грудь в прозрачном платье

      На Украине обвинили организаторов «Оскара» в замалчивании фильма о Мариуполе

      На Украине сообщили о взрыве в Киеве

      Уничтожение МиГ-29 ВСУ ракетой попало на видео

      Глава ЦРУ предрек еще большие потери территорий на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше