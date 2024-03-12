Парламент Франции обсудит помощь Украине после слов Макрона о красных линиях

Парламент Франции впервые обсудит помощь Украине после слов президента Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дебаты пройдут во вторник, 12 марта, в Национальном собрании (нижней палате парламента), а в среду — в Сенате. Парламентарии обсудят двустороннее соглашение о безопасности, заключенное с Украиной в феврале, и общую стратегию поддержки Киева, а затем проголосуют.

Ранее Макрон заявил, что в вопросе поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов». Как рассказали лидер Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель и лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Джордан Барделла, президент не установил никаких ограничений на поддержку Киева Парижем.