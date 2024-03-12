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10:23, 12 марта 2024Силовые структуры

Педофил-рецидивист устроился в игровую и домогался четырехлетней россиянки

В Петербурге администратор игровой домогался ребенка, он судим за педофилию

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге администратор детской игровой комнаты оказался педофилом-рецидивистом — он попался на домогательствах к четырехлетней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В полицию обратился отец ребенка и сообщил, что оставил ее в детской комнате торгового центра на проспекте Науки. Там администратор совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, уточняет Telegram-канал Shot.

Полицейские задержали 43-летнего мужчину и выяснили, что год назад он освободился после отбытия семилетнего наказания за педофилию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера. Педофил арестован.

29 февраля сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за надругательство над двумя школьницами. Жертвами педофила стали две девочки 10 и 11 лет. Он надругался над ними у железнодорожной станции Сеятель, угрожая убийством им и их родителям.

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      Любовь Ширижик
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