Педофил-рецидивист устроился в игровую и домогался четырехлетней россиянки

В Петербурге администратор игровой домогался ребенка, он судим за педофилию

В Санкт-Петербурге администратор детской игровой комнаты оказался педофилом-рецидивистом — он попался на домогательствах к четырехлетней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В полицию обратился отец ребенка и сообщил, что оставил ее в детской комнате торгового центра на проспекте Науки. Там администратор совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, уточняет Telegram-канал Shot.

Полицейские задержали 43-летнего мужчину и выяснили, что год назад он освободился после отбытия семилетнего наказания за педофилию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера. Педофил арестован.

29 февраля сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за надругательство над двумя школьницами. Жертвами педофила стали две девочки 10 и 11 лет. Он надругался над ними у железнодорожной станции Сеятель, угрожая убийством им и их родителям.