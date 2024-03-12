Педофил-рецидивист устроился в игровую и домогался четырехлетней россиянки
В Санкт-Петербурге администратор детской игровой комнаты оказался педофилом-рецидивистом — он попался на домогательствах к четырехлетней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В полицию обратился отец ребенка и сообщил, что оставил ее в детской комнате торгового центра на проспекте Науки. Там администратор совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, уточняет Telegram-канал Shot.
Полицейские задержали 43-летнего мужчину и выяснили, что год назад он освободился после отбытия семилетнего наказания за педофилию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера. Педофил арестован.
29 февраля сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за надругательство над двумя школьницами. Жертвами педофила стали две девочки 10 и 11 лет. Он надругался над ними у железнодорожной станции Сеятель, угрожая убийством им и их родителям.