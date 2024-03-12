Польские фермеры перекрыли движение с Украины по четырем направлениям

Спикер ГПСУ Демченко: перекрыто движение с Украины в Польшу к четырем КПП

Польские фермеры перекрыли движение с Украины в Польшу по четырем направлениям. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в комментарии агентству «Укринформ».

Демченко прокомментировал продолжающуюся блокаду границы Украины и Польши. По его информации, по состоянии на 12 марта блокировка осуществляется на пяти пунктах пропуска.

«Сейчас польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска Шегини, Ягодин, Угринов и Устилуг», — заявил спикер ГПСУ. Также в районах КПП Ягодин и Шегини протестующие пропустили из Польши на Украину 50 и 30 автомобилей соответственно. В районе пункта пропуска Ягодин также сосредоточена большая часть из 1,5 тысячи грузовых автомобилей, ожидающих пропуска.

Ранее протестующие польские фермеры перестали пускать пассажирские автобусы с Украины. На действия протестующих пожаловались украинские водители, застрявшие на КПП Ягодин — Дорогуск.