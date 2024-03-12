Последствия депортации из ЕС годных к службе украинцев оценили

Политолог Шатилов: депортация годных к службе украинцев из ЕС не поможет ВСУ

Депортация годных к службе украинцев из Европейского союза (ЕС) не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил политолог, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов в комментарии «Пятому каналу».

Шатилов прокомментировал заявление министра обороны Словакии Роберта Калиняка о возможном возвращении боеспособных украинцев из ЕС. Он допустил возможность частичной отправки украинских мужчин из Евросоюза, но посчитал такой вариант маловероятным. По мнению эксперта, ряд стран согласится на такой шаг для избежания отправки войск НАТО.

По мнению политолога, депортация украинцев из ЕС не приведет к увеличению боеспособности ВСУ. «Получится, что украинцев поманили европейским светлым будущим, пустили в Европу, а потом жестко и принудительно депортировали. Это, конечно, приведет к очень серьезному психологическому надлому в украинском обществе», — отметил Шатилов.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев назвал высылку украинских беженцев выгодной для Европы. По его мнению, Евросоюзу выгодно выслать украинских мужчин и пополнить ими ряды ВСУ.