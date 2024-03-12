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07:08, 12 марта 2024Забота о себе

Пожилые женщины раскрыли правду о своей сексуальной жизни

Фото: Hector Reyes / Unsplash

Вопреки расхожему мнению, пожилые люди не перестают мечтать о любви и думать о сексе. Женщины в возрасте за 70 лет раскрыли правду о своей интимной жизни в интервью изданию Daily Mail.

74-летняя Элейн Кингетт призналась, что все еще испытывает сексуальное желание и мечтает встретить достойного партнера. Она рассказала, что три десятка лет была счастлива в браке с мужем, до его кончины в возрасте 53 лет. Женщина призналась, что попала в число счастливиц, чье либидо не пострадало из-за возрастной гормональной перестройки. «Я принимала заместительную гормональную терапию с 50 до 60 лет, — объяснила она. — Мое воображение и вибратор помогали снимать сексуальное напряжение. Мне не хватает хорошего человека рядом, чтобы мы были близки — кожа к коже. Я скучаю по запаху мужчины».

У Кингетт трое взрослых детей, она перенесла рак молочной железы, сердечный приступ, борется с остеоартритом, носит слуховой аппарат и очки и все же мечтает встретить того, с кем проведет остаток жизни в любви и согласии. «Секс в 74 года может быть таким же восхитительным, как в 50 или 60 лет, и я не хочу покидать эту землю, никогда больше не испытав этой эйфории», — заявила она.

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В свою очередь, 84-летняя телеведущая и писательница Прю Лейт живет с мужем. Она рассказала, что в обществе сформировались жесткие стереотипы об интимной жизни пожилых людей. По ее словам, многие уверены, что мужчины и женщины зрелого возраста должны не выходить из дома и заниматься исключительно хозяйством. Причем стереотип больше распространяется на женщин, подчеркнула Лейт.

Женщины должны быть благодарны за то, что бесплодие приходит так рано. Рождение и воспитание детей невероятно утомительно. Но конец фертильного периода в жизни не означает, что больше нельзя наслаждаться любовью и сексом

Прю Лейтписательница и телеведущая

Лейт добавила, что во второй раз вышла замуж после 70 лет, из-за чего окружающие ее считают едва ли не извращенкой. Однако, по словам женщины, любовь не знает возраста — это чувство одинакового прекрасно и в 17 лет, и в 80.

При этом 80-летняя Лиз Ходжкинсон заявила, что счастлива осознавать, что либидо многих пожилых людей остается на таком же высоком уровне, как и в молодости, хотя у нее самой сложилась иная ситуация. Женщина уверена, что одиноким людям, как она, приходится лишь мириться с исчезающим сексуальным желанием. «Секс для меня давно стал смутным воспоминанием. Я здоровая пожилая женщина, я живая и активная, хожу в спортзал, совершаю длительные прогулки. Я пользуюсь социальными сетями, и, безусловно, готова к новым романтическим приключениям», — призналась Ходжкинсон.

Ранее гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева назвала причины раннего климакса. Среди прочего она указала на переутомление и вредные привычки, например, курение.

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      Алиса Дмитриева
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