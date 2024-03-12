Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:34, 12 марта 2024Экономика

Сбер представит достижения в области ИИ на ВДНХ

Сбер представит достижения в области ИИ на выставке «Россия» в Москве

Фото: Pxhere

Посетители павильона Сбера на выставке «Россия» с 13 по 15 марта смогут попробовать искусственный интеллект (ИИ) в действии, сообщает пресс-служба Сбера.

Посетители узнают, как AI-технологии упрощают жизнь человека, помогают развиваться и заботиться о здоровье. Также в павильоне пройдут мастер-классы и лекции от экспертов Сбера, института искусственного интеллекта AIRI и других.

В павильоне с помощью умных AI-зеркал желающие смогут увидеть себя в разных образах. Также в павильоне оборудуют XR-зону с генерациями от ИИ, в которых посетители смогут выбрать фон и сфотографировать на нем или записать видео.

С помощью нейросети GigaChat можно будет создать изображение в разных стилях, сочинить текст и попробовать другие возможности нейросети.

Также посетители смогут создать индивидуальный дизайн СберКарты с помощью нейросети Kandinsky.

«Приглашаю всех посетить с 13 по 15 марта наш павильон на ВДНХ. Эти три дня будут посвящены уникальным возможностям искусственного интеллекта, о которых еще несколько лет назад можно было только мечтать. Искусственней интеллект наделяет суперсилами каждого человека — и мы покажем, как именно. В павильоне Сбера можно будет сгенерировать картинку или текст, сделать футболку и даже банковскую карту с уникальным изображением от Kandinsky. Скучно точно не будет», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В рамках общефедерального события «День искусственного интеллекта» в павильоне 13 марта пройдет панельная дискуссия с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра экономического развития РФ Максима Решетникова и других руководителей бизнеса и представителей науки.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. На границе идут бои, есть раненые

      Володин рассказал о дате отчета правительства в Государственной Думе

      В Армении заявили о возможности отзыва исков из судов Ереваном и Баку

      Умер двоюродный брат Путина

      На Украине сообщили о повреждении нефтепровода

      Браслет Balenciaga в виде скотча стал предметом насмешек в сети

      Стало известно об атаке беспилотника в Таганроге

      ВСУ атаковали коммерческое предприятие в Белгороде

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      В Армении заявили об отказе от помощи российских военных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше