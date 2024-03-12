Сбер представит достижения в области ИИ на ВДНХ

Сбер представит достижения в области ИИ на выставке «Россия» в Москве

Посетители павильона Сбера на выставке «Россия» с 13 по 15 марта смогут попробовать искусственный интеллект (ИИ) в действии, сообщает пресс-служба Сбера.

Посетители узнают, как AI-технологии упрощают жизнь человека, помогают развиваться и заботиться о здоровье. Также в павильоне пройдут мастер-классы и лекции от экспертов Сбера, института искусственного интеллекта AIRI и других.

В павильоне с помощью умных AI-зеркал желающие смогут увидеть себя в разных образах. Также в павильоне оборудуют XR-зону с генерациями от ИИ, в которых посетители смогут выбрать фон и сфотографировать на нем или записать видео.

С помощью нейросети GigaChat можно будет создать изображение в разных стилях, сочинить текст и попробовать другие возможности нейросети.

Также посетители смогут создать индивидуальный дизайн СберКарты с помощью нейросети Kandinsky.

«Приглашаю всех посетить с 13 по 15 марта наш павильон на ВДНХ. Эти три дня будут посвящены уникальным возможностям искусственного интеллекта, о которых еще несколько лет назад можно было только мечтать. Искусственней интеллект наделяет суперсилами каждого человека — и мы покажем, как именно. В павильоне Сбера можно будет сгенерировать картинку или текст, сделать футболку и даже банковскую карту с уникальным изображением от Kandinsky. Скучно точно не будет», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В рамках общефедерального события «День искусственного интеллекта» в павильоне 13 марта пройдет панельная дискуссия с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра экономического развития РФ Максима Решетникова и других руководителей бизнеса и представителей науки.