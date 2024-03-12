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16:50, 12 марта 2024Россия

Преподаватель потерял работу в российском колледже из-за фотографии кактуса

РБК: в Волгограде преподаватель потерял работу в колледже из-за фото кактуса

Фото: Pxhere

В Волгограде преподаватель колледжа управления и новых технологий Алексей Жданов потерял работу из-за фотографии кактуса. Об этом стало известно РБК.

Россиянин отметил, что был вынужден уволиться по собственному желанию, поскольку некоторые его коллеги посчитали снимок цветка «шуткой ниже пояса».

Мужчина пояснил, что записал видеоролик, в котором рассказал, что давно увлекается домашним цветоводством, а именно выращиванием кактусов. Свою коллекцию колючих растений Жданов показал на видео и подчеркнул, что 9 марта у него зацвели кактусы. Он поделился несколькими снимками в чате с коллегами.

После этого преподавателя исключили изо всех рабочих онлайн-бесед, а после пригласили на очный разговор из-за того, что он выкладывает в чате «неприличные вещи».

«Уволили меня за то, что я написал: "Смотрите, какая классная композиция"», — сказал Жданов.

В волгоградском колледже управления и новых технологий ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Кирове преподавателя заподозрили в домогательствах к школьницам-близнецам во время платных занятий по радиоделу.

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      Анна Щербакова
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