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18:37, 12 марта 2024Мир

Президент Румынии решил баллотироваться на пост генсека НАТО

Президент Румынии Йоханнис решил баллотироваться на пост генсека НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис решил баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион», — рассказал политик.

Йоханнис также подчеркнул, что Североатлантическому альянсу «необходимо пересмотреть свой взгляд на свою миссию». Он добавил, что страны Восточной Европы вносят значимый вклад в процесс принятия ключевых решений НАТО.

Ранее Нидерландская радиовещательная компания (NOS) сообщала, что возможное выдвижение президентом Румынии своей кандидатуры может создать проблемы с быстрой сменой генсека НАТО. До этого ключевым фаворитом на назначение считался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако фигуру Йоханниса могут поддержать страны Восточной Европы. Данный факт поставит в тупик избрание нового генерального секретаря альянса, так как решение о его назначении принимается единогласно.

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      Максим Габриелян
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