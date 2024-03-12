Президент Румынии решил баллотироваться на пост генсека НАТО

Президент Румынии Йоханнис решил баллотироваться на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис решил баллотироваться на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион», — рассказал политик.

Йоханнис также подчеркнул, что Североатлантическому альянсу «необходимо пересмотреть свой взгляд на свою миссию». Он добавил, что страны Восточной Европы вносят значимый вклад в процесс принятия ключевых решений НАТО.

Ранее Нидерландская радиовещательная компания (NOS) сообщала, что возможное выдвижение президентом Румынии своей кандидатуры может создать проблемы с быстрой сменой генсека НАТО. До этого ключевым фаворитом на назначение считался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако фигуру Йоханниса могут поддержать страны Восточной Европы. Данный факт поставит в тупик избрание нового генерального секретаря альянса, так как решение о его назначении принимается единогласно.