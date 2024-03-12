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14:48, 12 марта 2024Россия

При крушении Ил-76 в Ивановской области населенные пункты не пострадали

При крушении самолета Ил-76 в Ивановской области населенные пункты не пострадали
Станислав Воскресенский

Станислав Воскресенский. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области населенные пункты не пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщило правительство региона.

На место происшествия прибыл губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Там же был развернут оперативный штаб и задействованы все службы.

Ил-76 потерпел крушение во вторник, 12 марта, примерно в 13:00 по московскому времени. Самолет выполнял плановый полет, на его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Об их судьбе официально не сообщалось. Министерство обороны назвало причиной крушения пожар в одном из двигателей при взлете самолета.

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      Варвара Кошечкина
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