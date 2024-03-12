Продюсер назвал самого популярного артиста России

Продюсер Фомин назвал Агутина самым популярным артистом России

Продюсер и промоутер Андрей Фомин назвал самого популярного артиста России. Его слова приводит НСН.

«По моим наблюдениям, самым востребованным артистом сегодня является Леонид Агутин, его концерты расписаны на два года вперед. Вторым по популярности я бы назвал рэпера Басту», — заявил медиаменеджер.

Фомин отметил, что не верит в опубликованный СМИ рейтинг самых популярных звезд, где первое место занял исполнитель SHAMAN. Он пояснил, что певца не приглашают на частные мероприятия, а аншлаг на его концертах вызван дефицитом артистов.

Продюсер добавил, что затрудняется назвать по-настоящему востребованных молодых звезд. «SHAMAN действительно популярный артист, но если смотреть дальше из молодых — Zivert не выдержала и ушла со сцены. Инстасамка — смешно, ненастоящий артист. Пока не вижу новых молодых звезд на большом поле», — заключил он.

Ранее «Комсомольская правда» опубликовала список самых популярных отечественных звезд. Рейтинг возглавили SHAMAN, Григорий Лепс и группа «Руки Вверх!».