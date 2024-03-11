Названы самые востребованные российские звезды

Самыми востребованными российскими звездами стали SHAMAN и Лепс

Самыми востребованными российскими звездами стали SHAMAN и Григорий Лепс. Их имена называет KP.RU со ссылкой на гастрольные графики и продажи билетов звезд.

SHAMAN стал самой гастролирующей звездой эстрады в 2023-2024 годах, при этом 90 процентов его концертов в гастрольном туре по стране проходили при полных залах. 9, 10 и 11 марта артист провел три сольных концерта в Москве, все билеты на них были распроданы. Аншлаги также наблюдаются на выступлениях Григория Лепса, группы «Руки Вверх», Сергея Лазарева и Ярослава Сумишевского.

В топ популярных у публики исполнителей также попали группа «Любэ», Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина и группа «Звери».

По словам продюсера Ильи Саглиани, за прошедшие два года список востребованных артистов изменился. По его словам, сейчас россияне отдают предпочтение патриотическому репертуару.

«Зрители сами исключили артистов-молчунов — то есть тех, кто не поддерживает свою страну, наших военнослужащих, а просто отмалчиваются. Немногочисленные сбежавшие артисты исключили себя сами. Сейчас по регионам собирают залы SHAMAN, Лепс, Расторгуев и другие артисты-патриоты», — пояснил Саглиани.

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