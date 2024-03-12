Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 12 марта 2024Россия

Путин анонсировал поездку в Якутию

Президент Путин заявил о планах поехать в Якутию

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин сообщил о планах в ближайшее время поехать в Якутию. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

Об этом президент заявил во время разговора с мэром Якутска Евгением Григорьевым.

«Мы, как и договорились, в ближайшее время к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте по плану развития», — пояснил глава государства.

Ранее Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Краснодар. Глава государства посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Помимо того, президент осмотрел готовящийся к открытию Дворец самбо.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Машину могут передать на нужды Украины

      Жена участника СВО пожаловалась на включающего каждое утро траурный марш соседа

      Евросоюз снял индивидуальные антироссийские санкции с трех человек

      Живущий в Китае популярный блогер из Донецка раскрыл свой заработок

      Снег в российском городе убрали с дороги вместе с асфальтом

      В МИД Германии придумали способ отправить Taurus Украине

      Крокодил напал на выпавшего из лодки пенсионера

      Спутник «Ресурс-П» прибыл на Байконур

      В Литве захотели создать военные комендатуры

      В ЕС разработали руководство по переговорам по вступлению с Молдавией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше