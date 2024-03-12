Путин анонсировал поездку в Якутию

Президент Путин заявил о планах поехать в Якутию

Президент России Владимир Путин сообщил о планах в ближайшее время поехать в Якутию. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

Об этом президент заявил во время разговора с мэром Якутска Евгением Григорьевым.

«Мы, как и договорились, в ближайшее время к вам обязательно приеду. По-моему, где-то завтра-послезавтра мы договорились с руководителем республики обсудить, какие именно вопросы мы должны будем обсуждать с ним на месте по плану развития», — пояснил глава государства.

Ранее Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Краснодар. Глава государства посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Помимо того, президент осмотрел готовящийся к открытию Дворец самбо.