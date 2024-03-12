Пьяный пассажир попытался открыть аварийную дверь самолета и попал на видео

Пьяный пассажир рейса в Харбин попытался открыть аварийную дверь и попался

Пьяный пассажир самолета, следовавшего из китайского Циндао в Харбин, попытался открыть аварийную дверь и попал на видео. Кадры публикует New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел во время подготовки рейса к вылету в субботу, 9 марта. На записи видно, как стюардесса придерживает дверь аварийного выхода и спрашивает пассажира, зачем тот хотел ее открыть. Мужчина промолчал, глядя в телефон, но позже признался, что был пьян. Путешественника и его сопровождающего пересадили на другой ряд.

Самолет благополучно вылетел и добрался до города назначения.

Ранее пассажир авиакомпании Thai Airways открыл дверь самолета при взлете в тайском аэропорту и запустил аварийный надувной трап. Уточняется, что путешественник был задержан. Он пожаловался, что испугался следовавших за ним людей.