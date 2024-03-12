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20:19, 12 марта 2024Россия

Ракетная опасность в Курской области продлилась больше 18 часов

Курские власти сообщили об отмене длившейся больше 18 часов ракетной опасности

Фото: РИА Новости

Продлившаяся больше 18 часов ракетная опасность в Курской области отменена. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал глава области.

Сообщение о начале действия сигнала ракетной опасности Старовойт опубликовал ночью 12 марта в 1:27. Спустя 18 часов 41 минуту в 20:08 по московскому времени появился пост о ее отмене.

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      Никита Абрамов
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