Ракетная опасность в Курской области продлилась больше 18 часов

Курские власти сообщили об отмене длившейся больше 18 часов ракетной опасности

Продлившаяся больше 18 часов ракетная опасность в Курской области отменена. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал глава области.

Сообщение о начале действия сигнала ракетной опасности Старовойт опубликовал ночью 12 марта в 1:27. Спустя 18 часов 41 минуту в 20:08 по московскому времени появился пост о ее отмене.