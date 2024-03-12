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12:45, 12 марта 2024Наука и техника

Раскрыт возраст захоронения детей за полярным кругом

Российские археологи раскрыли возраст погребального комплекса за полярным кругом

Фото: Anton Chalakov / Shutterstock / Fotodom

Российские археологи из Тюменского государственного университета раскрыли возраст захоронения детей за полярным кругом, в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале «Археология Евразийских степей», функционирование погребального комплекса укладывается во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века.

В 2016 году на территории Мамеевского археологического микрорайона было открыто поселение Нум-хибя-сихэри VI. Два года спустя в ходе раскопок поселения археологи обнаружили девять могильных сооружений, где захоронены северные селькупы, которые на рубеже XIX-XX веков периодически приплывали в низовья реки Таз для ловли рыбы. Эти захоронения были отнесены к могильному комплексу Нум-хибя-сихэри VIа.

В ходе дендрологического анализа было отобрано 39 образцов древесины из восьми захоронений Нум-хибя-сихэри VIа, после чего исследователи измеряли ширину древесных колец. Как пишут авторы, даты функционирования памятника Нум-хибя-сихэри VIа ложатся во временной интервал со второй четверти XIX по начало XX века, что дополняет ранее обнаруженные свидетельства появления селькупских рыболовецких хозяйств в низовьях Таза.

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      Александр Еникеев
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