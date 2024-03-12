Раскрыты подробности о древнем захоронении младенцев за полярным кругом

Археологи сообщили о глубоких древних захоронениях младенцев за полярным кругом

Российские археологи обнаружили древние — с середины XIX по начало XX века — захоронения младенцев за полярным кругом и рассказали подробности об их погребении. Об этом сообщил кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев, чьи слова приводит РИА Новости.

Древний памятник был открыт на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Там обнаружили позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенные в отдельный археологический объект — могильник Нум-хибя-сихэри VIа.

Почти все найденные останки северных (тазовско-туруханских) селькупов принадлежат грудным младенцам в возрасте пяти-восьми месяцев, при этом есть и захоронение девочки шести-восьми лет.

По словам Ткачева, в могильнике использовался характерный для селькупов тип погребения, могилы были выполнены в виде глубоких многосоставных деревянных конструкций.

«Захоронения совершались в деревянных ящиках, колодах либо гробах. Над ними сколачивался ящик, на него устанавливались небольшие спилы стволов деревьев, сверху делалось еще одно перекрытие из толстых лиственничных досок», — пояснил ученый.

Ранее ямальские ученые раскрыли тайну древнего могильника «Нюрымпосллор 4» в Приуралье. «Особое внимание заслужило погребение, которому присвоен номер 11. Это своего рода перезахоронение, дозахоронение», — рассказал руководитель раскопок, научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев.