69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:45, 12 марта 202469-я параллель

Раскрыты подробности о древнем захоронении младенцев за полярным кругом

Археологи сообщили о глубоких древних захоронениях младенцев за полярным кругом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские археологи обнаружили древние — с середины XIX по начало XX века — захоронения младенцев за полярным кругом и рассказали подробности об их погребении. Об этом сообщил кандидат исторических наук, доцент ТюмГУ Александр Ткачев, чьи слова приводит РИА Новости.

Древний памятник был открыт на территории Мамеевского археологического микрорайона в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Там обнаружили позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенные в отдельный археологический объект — могильник Нум-хибя-сихэри VIа.

Почти все найденные останки северных (тазовско-туруханских) селькупов принадлежат грудным младенцам в возрасте пяти-восьми месяцев, при этом есть и захоронение девочки шести-восьми лет.

По словам Ткачева, в могильнике использовался характерный для селькупов тип погребения, могилы были выполнены в виде глубоких многосоставных деревянных конструкций.

«Захоронения совершались в деревянных ящиках, колодах либо гробах. Над ними сколачивался ящик, на него устанавливались небольшие спилы стволов деревьев, сверху делалось еще одно перекрытие из толстых лиственничных досок», — пояснил ученый.

Ранее ямальские ученые раскрыли тайну древнего могильника «Нюрымпосллор 4» в Приуралье. «Особое внимание заслужило погребение, которому присвоен номер 11. Это своего рода перезахоронение, дозахоронение», — рассказал руководитель раскопок, научный сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Александр Гусев.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Машину могут передать на нужды Украины

      Ольга Серябкина испекла блины в откровенном платье

      Раскрыты подробности о древнем захоронении младенцев за полярным кругом

      Боррель обвинил Израиль в использовании голода как орудия войны

      В Центробанке предупредили о сложностях со снижением ставки

      Оператор «Северного потока» подал в суд за отказ покрыть ущерб от взрывов

      На Камчатку вернулась атомная подлодка «Князь Олег»

      Президент Румынии решил баллотироваться на пост генсека НАТО

      Путин оценил успехи России на одном из направлений фразой «воюют здорово»

      Врач предупредил об указывающем на рак симптоме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше