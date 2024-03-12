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22:39, 12 марта 2024Мир

Разведка США заявила о преимуществе России на Украине

Bloomberg: разведка США заявила о преимуществе России на Украине

Представители американского разведывательного сообщества назвали ситуацию на Украине тупиком, который смещает динамику военных действий в пользу России. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад представителей разведки Сенату США.

«Этот тупик играет в пользу военно-стратегических преимуществ России и все больше смещает ситуацию в пользу Москвы», — говорится в публикации.

По информации агентства, высокопоставленные представители разведки также заявили, что российские войска добились значительных успехов на поле боя, извлекая выгоду из неопределенной ситуации относительно перспектив военной помощи Вашингтона Киеву.

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      Марина Совина
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