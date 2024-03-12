Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:39, 12 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Дубае

«Shot Проверка»: российских туристов предупредили о мошенниках в аэропорту Дубая

Фото: Unsplash

Российских туристов предупредили о новом способе мошенничества с телефонами марки Apple в аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что перекупщики приобретают на местном рынке Дейра телефоны на 10 процентов дешевле, чем в России. Затем они отправляются в аэропорт (чаще всего выбирают авиагавань Аль-Мактум) и ищут россиян, уезжающих на родину. Им предлагают плату в размере около трех тысяч рублей за переправку смартфонов в РФ.

Поскольку перевозить большие партии без оформления документов запрещено законом ОАЭ, обычно устройств бывает не больше девяти. Перекупщики заверяют, что в аэропорту России туристов будет ждать курьер, однако по прилете обнаруживается, что нет ни курьера, ни телефонов в багаже.

Предполагается, что схему разработала группировка, в которую входят сотрудники аэропорта. Они якобы достают из багажа все смартфоны и возвращают обратно на рынок Дейра. А туристы, согласившиеся помочь с перевозкой, оказываются должны крупные суммы денег.

Ранее злоумышленники стали обманывать россиян на Бали, предлагая им оформить медицинскую страховку на выгодных условиях. Получив денежный перевод, мошенники перестают выходить на связь.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались прорвать границу России. ФСБ заявила, что уничтожены свыше 100 украинских бойцов

      В Грузии объяснили отказ от запрета на авиасообщение с Россией

      Появились кадры падения двигателя военного самолета Ил-76 под Иваново

      Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

      Известная журналистка появилась на «Оскаре» в созданном Анджелиной Джоли платье

      В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Стало известно о найденных на месте крушения Ил-76 под Иваново телах погибших

      Раскрыт еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

      Названа новая версия падения военного самолета под Иваново

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше