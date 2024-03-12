Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Дубае

«Shot Проверка»: российских туристов предупредили о мошенниках в аэропорту Дубая

Российских туристов предупредили о новом способе мошенничества с телефонами марки Apple в аэропорту Дубая. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Уточняется, что перекупщики приобретают на местном рынке Дейра телефоны на 10 процентов дешевле, чем в России. Затем они отправляются в аэропорт (чаще всего выбирают авиагавань Аль-Мактум) и ищут россиян, уезжающих на родину. Им предлагают плату в размере около трех тысяч рублей за переправку смартфонов в РФ.

Поскольку перевозить большие партии без оформления документов запрещено законом ОАЭ, обычно устройств бывает не больше девяти. Перекупщики заверяют, что в аэропорту России туристов будет ждать курьер, однако по прилете обнаруживается, что нет ни курьера, ни телефонов в багаже.

Предполагается, что схему разработала группировка, в которую входят сотрудники аэропорта. Они якобы достают из багажа все смартфоны и возвращают обратно на рынок Дейра. А туристы, согласившиеся помочь с перевозкой, оказываются должны крупные суммы денег.

Ранее злоумышленники стали обманывать россиян на Бали, предлагая им оформить медицинскую страховку на выгодных условиях. Получив денежный перевод, мошенники перестают выходить на связь.

