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06:16, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали требующий немедленного обращения к врачу симптом

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал опасный симптом, сигнализирующий о болезнях и требующий срочного обращения к специалисту. Выпуск, в котором он раскрыл этот признак, доступен на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, настороженность у человека должен вызвать черный стул или следы крови в нем. «За этим может стоять онкология (онкологическое заболевание — прим. «Ленты.ру»). В любом случае это кровотечение. И ты должен немедленно обращаться к врачу», — рассказал специалист.

При этом врач объяснил россиянам, что кал может окрашиваться из-за употребления некоторых продуктов или медикаментов. К ним он отнес свеклу и активированный уголь.

Ранее онколог Григорий Кобяков перечислил симптомы, говорящие о развитии рака на ранней стадии. Таковыми, по его словам, нужно считать болезненное мочеиспускание, налет на языке, а также резкое снижение веса.

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