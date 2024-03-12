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20:29, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали три полезных для иммунитета продукта

Врач Продеус назвал льняное масло и гвоздику полезными для иммунитета продуктами
Елена Малышева

Елена Малышева. Кадр: телепередача «Жить здорово!»

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три полезных для иммунитета продукта, среди которых — льняное масло, гвоздика и кукурузные отруби. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что для иммунитета полезно употребление льняного масла. «Льняное масло — рекордсмен по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот», — пояснил он. Малышева объяснила, что льняное масло уменьшает воспаления. «Если у вас болят суставы, просто включите его в рацион», — добавила она.

Иммунолог также отметил, что в другом продукте — гвоздике — содержатся антиоксиданты, которые защищают организм. «В гвоздике существует вещество эвгенол, один из самых сильных антиоксидантов», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Продеуса, для работы иммунной системы полезно употребление кукурузных отрубей. «Они нужны не столько нам, сколько нашим полезным микробам, бактериям, которые живут у нас в кишечнике. Это их пища», — уточнил он. Врач добавил, что здоровые микробы в кишечнике регулируют иммунитет.

Ранее Продеус заявил, что правильный уход за полостью рта помогает работе иммунитета. Врач объяснил, что правильная гигиена полости рта помогает уменьшить число опасных бактерий, которые питаются остатками пищи.

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      Олег Давыдов
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