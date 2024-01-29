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08:00, 29 января 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл неочевидный способ улучшить иммунитет

Врач Продеус заявил, что уход за полостью рта помогает работе иммунной системы

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что правильный уход за полостью рта помогает работе иммунитета. Выпуск передачи, в котором врач раскрыл неочевидный способ защиты иммунной системы, доступен на сайте телеканала.

Врач объяснил, что правильная гигиена полости рта помогает уменьшить число опасных бактерий, которые питаются остатками пищи. Это же, в свою очередь, облегчает работу иммунной системы.

Специалист отметил, что правильная чистка зубов предусматривает в первую очередь снятие налета ультразвуковой щеткой, а затем использование ирригатора. «Большинство микробов живет в налете и там размножается, а ирригатор убирает все крошки и остатки еды в карманах между зубами и карманах десен», — пояснил Продеус.

Иммунолог также посоветовал два раза в день снимать налет с языка. «Это не только здоровье зубов и отсутствие кариеса — это благополучная работа всей иммунной системы по защите организма, дыхательной системы и легких», — объяснил он важность правильной гигиены полости рта.

Ранее Андрей Продеус, терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали три продукта для улучшения иммунитета. По словам врачей, таким свойством благодаря содержания аминокислоты валин обладают морские гребешки, пармезан и водоросли.

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      Олег Давыдов
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