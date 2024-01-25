Врачи назвали три продукта для улучшения иммунитета

Кардиолог Гандельман: гребешки, пармезан и водоросли улучшают иммунитет

Терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три продукта для улучшения иммунитета. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что употребление морских гребешков, пармезана и водорослей благодаря содержания аминокислоты валин способствует улучшению иммунитета. «Всего лишь 100 граммов гребешков, 50 граммов водорослей, 70 граммов пармезана — небольшие дозы, но они укрепят ваш иммунитет. они сделают вам здоровую кожу и крепкие мышцы», — добавил Продеус.

Малышева добавила, что дефицит валина негативно влияет на способность организма справляться с вредными для него вирусами и микробами.

Ранее главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко раскрыла разрушающую иммунитет привычку. По словам врача, иммунную систему ослабляет употребление сладкого.