Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:31, 25 января 2024Интернет и СМИ

Врачи назвали три продукта для улучшения иммунитета

Кардиолог Гандельман: гребешки, пармезан и водоросли улучшают иммунитет

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Терапевт Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три продукта для улучшения иммунитета. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что употребление морских гребешков, пармезана и водорослей благодаря содержания аминокислоты валин способствует улучшению иммунитета. «Всего лишь 100 граммов гребешков, 50 граммов водорослей, 70 граммов пармезана — небольшие дозы, но они укрепят ваш иммунитет. они сделают вам здоровую кожу и крепкие мышцы», — добавил Продеус.

Малышева добавила, что дефицит валина негативно влияет на способность организма справляться с вредными для него вирусами и микробами.

Ранее главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко раскрыла разрушающую иммунитет привычку. По словам врача, иммунную систему ослабляет употребление сладкого.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Подтверждена версия о ракетной атаке российского самолета с украинскими пленными

      Путин назвал число поданных на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи заявок

      Мать 14-летней фигуристки рассказала о падении дочери головой об лед

      В Турции назвали последствие продолжения войны в Газе

      Мужчина купил танк Т-55 и нашел в нем килограммы золота. Кто продает военную технику в интернете по цене обычных машин?

      ПВО сбила два реактивных снаряда РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

      Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине

      Помощник Путина поддержит продление указа о продаже валютной выручки

      В США раскрыли возможные последствия поражения ВСУ

      75-летняя вдова занялась откровенными танцами на шесте и стала выступать в шоу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше