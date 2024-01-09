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09:44, 9 января 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыла разрушающую иммунитет привычку

Фото: Viktor Forgacs / Unspplash

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредила, что употребление сладкого ослабляет иммунную систему. Выпуск, в котором медик раскрыла разрушающую иммунитет привычку, доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко рекомендовала после новогодних праздников соблюдать правила здорового питания. «Это важно не только для фигуры, это важно еще и для здорового иммунитета, для профилактики простудных заболеваний», — объяснила она.

Врач также подчеркнула, что употребление большого количества сладкого негативно влияет на иммунитет. «Если вы употребляете большое количество кондитерских изделий, тем самым вы нарушаете работу кишечника и иммунной системы», — пояснила медик.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман, раскрыли три простых способа укрепить иммунитет, чтобы защититься от простуды в холодное время года.

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      Олег Давыдов
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