Врач раскрыла разрушающую иммунитет привычку

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредила, что употребление сладкого ослабляет иммунную систему. Выпуск, в котором медик раскрыла разрушающую иммунитет привычку, доступен на платформе «Смотрим».

Шаповаленко рекомендовала после новогодних праздников соблюдать правила здорового питания. «Это важно не только для фигуры, это важно еще и для здорового иммунитета, для профилактики простудных заболеваний», — объяснила она.

Врач также подчеркнула, что употребление большого количества сладкого негативно влияет на иммунитет. «Если вы употребляете большое количество кондитерских изделий, тем самым вы нарушаете работу кишечника и иммунной системы», — пояснила медик.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман, раскрыли три простых способа укрепить иммунитет, чтобы защититься от простуды в холодное время года.