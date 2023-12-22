Россиянам назвали три простых и эффективных способа укрепить иммунитет

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли три простых способа защититься от простуды в холодное время года. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Одним из эффективных способов укрепить иммунитет Малышева назвала качественный сон. Как отметила терапевт, сон должен длиться не менее семи часов. Врач объяснила, что недосып делает организм уязвимым перед вирусами.

Коновалов, в свою очередь, посоветовал россиянам ежедневно гулять быстрым шагом по 30-40 минут. По его словам, во время такой прогулки происходит выброс иммунных клеток в кровь, благодаря чему человек становится устойчивым к инфекциям.

Помимо этого, риски заболеть снижаются, если каждый день петь, сообщил Гандельман. Он рассказал, что во время пения в организме активируются специальные белки, которые уничтожают вирусы. «Для того чтобы не заболеть, нужно петь 30 минут в день, и тогда шансы развития инфекции уменьшаются», — дал рекомендацию кардиолог.

Ранее Малышева и ее коллеги по передаче «Жить здорово!» предостерегли три группы россиян от употребления алкоголя в новогоднюю ночь. В частности, они призвали избегать спиртных напитков тех, кто принимает лекарства от гипертонии.