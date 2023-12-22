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10:34, 22 декабря 2023Интернет и СМИ

Врачи призвали три группы россиян отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь

Фото: Billy Huynh / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, предостерегли три группы россиян от употребления алкоголя в новогоднюю ночь. О том, кому не следует пить спиртное в праздник, специалисты рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман сообщил, что в новогоднюю ночь избегать алкоголя нужно тем, кто принимает лекарства от гипертонии. Как объяснил врач, из-за спиртного человек, который пьет таблетки от высокого давления, может потерять сознание. При этом кардиолог отметил, что в праздник гипертоники могут употребить полбокала шампанского. Однако после этого им нужно обязательно выпить два стакана воды, чтобы избежать проблем со здоровьем, подчеркнул специалист.

Также врачи призвали отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь людей, которые принимают кроверазжижающие препараты. Коновалов предупредил, что при сочетании спиртных напитков с этой группой лекарств кровь становится слишком жидкой, поэтому любая травма может привести к кровоизлиянию. Малышева добавила, что алкоголь нельзя пить и людям с сахарным диабетом, поскольку из-за этого они могут потерять сознание.

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Продеус, в свою очередь, напомнил, что нельзя совмещать спиртное с парацетамолом. По словам иммунолога, это сочетание оказывает разрушительное воздействие на печень. Вместо парацетамола Малышева рекомендовала принять ибупрофен.

Ранее Малышева и ее коллеги по передаче «Жить здорово!» посоветовали поставить на новогодний стол манго. По словам врачей, этот фрукт снижает риски развития рака, а также защищает от слепоты.

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      Олег Давыдов
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