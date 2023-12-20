Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:37, 20 декабря 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали неожиданный полезный продукт для новогоднего стола

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, офтальмолог Михаил Коновалов и кардиолог Герман Гандельман, назвали неожиданный полезный продукт для новогоднего стола. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты посоветовали в новогоднюю ночь поставить на стол манго. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что вместе с коллегами по программе считает манго «королем всех фруктов». По словам Продеуса, антиоксиданты, которые содержатся в этом продукте, снижают риски развития рака. Коновалов, в свою очередь, сообщил, что фрукт защищает от слепоты.

«Ученые проверили, что происходит с человеком, который употребляет 300 граммов манго в день. (…) Выяснилось, что регулярное употребление одного фрукта манго в день приводит к тому, что стул нормализуется, нет запоров», — рассказал Гандельман. Он добавил, что этот фрукт также спасает от рака кишечника.

В том же выпуске Малышева и Гандельман призвали россиян с осторожностью использовать нитроглицерин. Врачи предупредили, что неправильный прием этого лекарства от сердца может привести к обмороку.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампа лишают права избираться в одном из американских штатов. Помешает ли ему это стать президентом США?

      Раскрыты технологии для кражи миллионов долларов

      Промоутер рассказал о работе Александра Емельяненко волонтером

      Дженнифер Лопес снялась без бюстгальтера в ярком платье

      Пьяный россиянин угнал машину у расчищавшего снег мужчины и уехал домой

      Врачи назвали неожиданный полезный продукт для новогоднего стола

      Певец Анатолий Цой упал в обморок во время съемок клипа

      Пассажир самолета покурил сигарету на борту, помочился на кресло и пошел под суд

      Производителей яиц в регионе России предостерегли от необоснованного роста цен

      Обнаружена молекула против болезни Альцгеймера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости