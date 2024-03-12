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16:20, 12 марта 2024Забота о себе

Россиянам перечислили уничтожающие обмен веществ ежедневные привычки

Эндокринолог Терушкин: отсутствие режима может уничтожить обмен веществ

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Эндокринолог Роман Терушкин перечислил несколько ежедневных привычек, буквально уничтожающих обмен веществ. Его слова передает издание Life.

Первой негативно влияющей на метаболизм привычкой врач назвал отсутствие режима дня. По его словам, организму легче работать, если человек придерживается графика, который касается не только сна, но и других основных жизненных процессов. При отсутствии более-менее упорядоченного распорядка дня организм испытывает стресс. Это, в свою очередь, ведет к активной выработке кортизола, снижению иммунитета, увеличению риска воспалений, объяснил эндокринолог.

Также уничтожить обмен веществ может привычка пить воду ночью, продолжил Терушкин. Жидкость, выпитая в позднее время суток, запускает активную работу почек, а также и другие обменные механизмы. Чтобы не перегружать организм, лучше выпивать стакан воды не позже, чем за час до сна, уточнил врач.

Вредят обмену веществ и частые перекусы. Они снижают чувствительность рецепторов к инсулину, увеличивая риск развития инсулинорезистентности. Это же становится причиной развития сахарного диабета

Роман Терушкинэндокринолог
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В заключение Терушкин предупредил, что обмену веществ вредит и постоянное зависание в гаджетах. По его словам, постоянное воздействие синего свечения от экрана нарушает выработку гормона сна мелатонина и провоцирует проблемы со сном, что неизбежно сказывается на метаболизме.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что кофе помогает поддерживать здоровье кишечника. Для получения эффекта она рекомендовала пить напиток без сахара и молока.

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      Алиса Дмитриева
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