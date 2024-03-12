Россиянина арестовали за выстрелы в двух мужчин и полицейского

Суд в Ростове арестовал злоумышленника, выстрелившего в двух мужчин и силовика

Суд арестовал на два месяца Вячеслава Дреева, который устроил стрельбу по двум мужчинам и полицейскому в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным агентства, 37-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство с применением огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он пробудет под стражей до 5 мая.

Как уточнили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета по Ростовской области, инцидент произошел 6 марта в слободе Нижнекамышинка. Злоумышленник выстрелил в двух проживающих с ним по соседству мужчин, ранив одного из них в голову, а затем произвел несколько выстрелов сторону приближавшегося к нему силовика. Участковый смог обезоружить нападавшего во время перезарядки оружия и доставить его в отдел полиции.

Ранее неизвестные в подмосковных Люберцах открыли стрельбу в ходе конфликта у кафе. Возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.