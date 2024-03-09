В Подмосковье произошла стрельба возле кафе

В Люберцах возле кафе неизвестные устроили стрельбу, три человека пострадали

В подмосковных Люберцах неизвестные открыли стрельбу в ходе конфликта возле кафе. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в кафе на Комсомольском проспекте. Уточняется, что три человека пострадали, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что мужчина в Дагестане в ходе бытового конфликта из-за парковочного места открыл стрельбу из охотничьего карабина. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В феврале в Воронеже мужчина открыл стрельбу по окнам жилого дома. Правоохранители выяснили, что двое россиян поссорились и один из них дважды выстрелил из пневматического оружия в окна квартиры оппонента.