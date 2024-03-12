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17:19, 12 марта 2024Путешествия

Россиянина без признаков жизни нашли в лесу на курорте Таиланда

Thaiger: россиянина без признаков жизни нашли в лесу в Паттайе

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российского туриста нашли без признаков жизни в Таиланде. Об этом сообщило местное издание Thaiger.

Местный водитель мототакси обнаружил россиянина 10 марта. Мужчина с веревкой на шее находился в лесу на курорте Паттайя в 20-30 метрах от дороги. На нем была черная футболка, серые шорты и шлепанцы, рядом с ним лежала бутылка воды.

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Камеры видеонаблюдения засняли, как иностранец включил фонарик на мобильном телефоне и зашел в лес 10 марта около 03:40. После этого мужчина ненадолго вышел из-за деревьев, а затем снова скрылся за ними.

При туристе не было личных документов, но полиция смогла опознать его как 34-летнего Михаила С. Известно, что он приехал в Таиланд 20 января и должен был улететь 18 апреля. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что британский турист оказался под угрозой пожизненного срока за торговлю наркотиками в Таиланде. Полиция выслеживала нарушителя в течение пяти месяцев.

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      Мария Борисова
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