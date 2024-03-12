Россиянка напала с ножом на избившего ее мужчину

В ЯНАО женщина попыталась зарезать собутыльника, избившего ее во время ссоры

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 33-летнюю женщину обвинили в попытке покушения на собутыльника, избившего ее во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 11 февраля в Лабытнанги компания выпивала в квартире. Там фигурантка поссорилась с мужчиной. Он несколько раз ударил ее кулаками. В ответ россиянка схватила нож и нанесла два ранения потерпевшему в лицо и шею. Свидетели инцидента остановили нападавшую и вызвали скорую помочь.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Костромской области суд приговор к 1,5 года лишения свободы условно 50-летнего местного жителя, демонстрировавшего нацистскую символику, угрожавшего расправой и избившего сожительницу.