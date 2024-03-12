Российская стюардесса сделала фото у самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса популярного российского лоукостера сделала фото и взбудоражила иностранных пользователей сети. Снимки опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии видно, что бортпроводница одета в униформу перевозчика темно-синего цвета. Свой образ девушка дополнила голубым шейным платком, убранными в пучок волосами и легким макияжем.

Подписчики аккаунта восхитились внешностью сотрудницы авиакомпании и оставили восторженные комментарии. «Красивая принцесса», «Прекрасная», «Милая», «Великолепная леди», — написали они.

Ранее в марте пассажирка самолета, следовавшего в Малагу, захотела пойти в туалет во время посадки и оттаскала за волосы стюардесс, которые запретили ей вставать с места. Рейс вылетел из марокканского Рабата и должен был приземлиться в Малаге в 10 утра по местному времени. Когда самолет зашел на посадку, одна из пассажирок встала, чтобы посетить уборную.