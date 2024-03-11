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17:47, 11 марта 2024Путешествия

Пассажирка оттаскала за волосы запретивших ей сходить в туалет стюардесс

Пассажирка рейса в Малагу оттаскала за волосы стюардесс во время посадки

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета, следовавшего в Малагу, захотела сходить в туалет во время посадки и оттаскала за волосы стюардесс, которые запретили ей вставать с места. Об этом сообщает The Olive Press.

Уточняется, что инцидент произошел утром 10 марта. Рейс вылетел из марокканского Рабата и должен был приземлиться в Малаге в 10 утра по местному времени. Когда самолет зашел на посадку, одна из пассажирок встала, чтобы посетить уборную. Бортпроводницы предупредили, что туалеты уже не работают, и попросили ее сесть и пристегнуть ремень безопасности.

Разгневанная путешественница напала на членов экипажа, начала дергать их за волосы и бить. Пилотам пришлось прервать посадку и сделать петлю в небе. Когда самолет все же сел, дебоширку задержала полиция.

Ранее другая пассажирка, летевшая в Сочи, обругала матом попутчиков и бортпроводников, подралась с сотрудниками полиции и была снята с рейса. Инцидент произошел на борту лайнера, направлявшегося в популярный курортный город из Москвы.

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      Зарина Дзагоева
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