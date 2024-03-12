Российского бейсджампера задержали за похожий на флаг Украины парашют

В Москве силовики задержали бейсджампера за похожий на флаг Украины парашют

В Москве сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») задержали прыгнувшего с небоскреба в «Москва-Сити» бейсджампера за похожий на флаг Украины парашют. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, задержанный — Николай, — рассказал, что был очень удивлен появлению сотрудников Центра «Э». Сначала он подумал, что силовики перепутали его как экстремала с экстремистами, однако позже выяснилось, что оперативников привлек цвет парашюта. Они приняли его за желто-голубой.

Сотрудники Центра «Э» изъяли парашют у экстремала, затем отвезли мужчину в военкомат, где выписали административный протокол. В итоге Николай провел четверо суток под административным арестом.

Ранее сообщалось, что власти села Сосново-Озерское в Еравнинском районе Бурятии решили сменить флаг из-за его схожести с запрещенной символикой.