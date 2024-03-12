Школьница из Луганска Савенкова написала письмо Макрону после его слов о России

Школьница, писательница и драматург из Луганска Фаина Савенкова, которую ранее занесли в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ее побудили слова французского лидера о России и помощи Киеву, передает РИА Новости.

«Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — заявила в письме Савенкова.

Школьница обвинила Францию и другие страны Запада в организации битвы до последнего украинца. Однако, написала она, Макрону этого недостаточно, поэтому он хочет ввести войска НАТО в зону конфликта, чтобы не только украинцы, но и французы почувствовали горечь потерь и узнали, что такое разрушенные города. Савенкова назвала Макрона военным преступником и лжецом и отметила, что его граждане должны выбирать, жить ли им в мире или «в огне третьей мировой войны».