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08:16, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Женщина узнала о неверности мужа и удивилась его объяснению измены

Фото: Unsplash

Женщина рассказала на Reddit, что во время совместной встречи с мужем и его другом узнала о неверности супруга. По словам автора поста, она удивилась тому, как супруг объяснил измену.

Рассказчица отметила, что они с мужем состоят в браке 12 лет и воспитывают троих детей. По словам женщины, ее супруг — американец, а она родом из другой страны.

Автор поста раскрыла, что перед свадьбой у ее мужа был мальчишник. «Я не хотела знать все детали (...). Я была в курсе того, что это был типичный мальчишник: он с друзьями пошел в стрип-клуб, сильно напился и они сняли номера в отеле, который находился рядом с баром. И это все, что я знала», — пояснила она.

Однако недавно пара встретилась со старым другом мужчины. В ходе совместной беседы друг упомянул тот факт, что сразу после мальчишника у мужчины была интимная связь с проституткой. По словам рассказчицы, муж никогда не говорил ей об этом.

Узнав об измене, женщина начала кричать на супруга. В ответ мужчина заявил жене, что мальчишники всегда проходят именно по такому принципу. «Я вообще никогда не слышала о таком, но я также не разбираюсь в американских традициях, скажите, это правда? Если верить фильмам, то он как будто говорит правду. (...) Я просто шокирована от того, что подобное считается нормальной свадебной традицией на Западе», — заключила автор публикации.

«Нет, у американских мужчин нет такой традиции. Только сволочи занимаются таким на своих мальчишниках», «Это неправда. Он изменил тебе», «Это была самая настоящая измена. Во время мальчишника он не превратился волшебным образом в свободного мужчину, он все еще состоял в серьезных отношениях», — возмутились комментаторы. Многие мужчины также заявили, что во время мальчишника не изменяли своим невестам.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что сделал предложение своей девушке и узнал, что она четыре года лгала ему. Автор поста признался, что открытие сильно смутило его.

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      Олег Давыдов
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