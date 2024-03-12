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16:55, 12 марта 2024Силовые структуры

Схрон с продуктами и лекарствами обнаружили в российском регионе

В Ингушетии нашли тайник с продуктами и лекарствами, принадлежавший террористам

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Схрон с продуктами и лекарствами на глубине почти полтора метра обнаружили в Ингушетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, тайник был найден на окраине Алхасты в Сунженском районе. Внутри лежали две бочки с гречкой, сахаром, тушенкой, лапшой быстрого приготовления, бинтами, ватой и лейкопластырями. Предположительно, схрон мог принадлежать террористам, ликвидированным правоохранительными органами в ходе контртеррористической операции (КТО) на территории Ингушетии.

Режим КТО был введен вечером 2 марта. При попытке задержания заблокированные в квартире боевики начали стрелять по сотрудникам ФСБ. В результате ответного огня шесть злоумышленников оказались нейтрализованы.

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      Олеся Мицкевич
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