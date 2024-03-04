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10:14, 4 марта 2024Силовые структуры

Раскрыты личности ликвидированных в ходе КТО в Ингушетии боевиков

РЕН ТВ: трое боевиков из шести ликвидированных в Ингушетии были в розыске

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Раскрыты личности боевиков, ликвидированных правоохранительными органами в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии. По данным РЕН ТВ, трое из них были в розыске за совершение преступлений террористической направленности.

Нейтрализованы: Амирхан Гуражев 1989 года рождения, Зелимхан Цуроев 2000 года рождения,
Тагир Цуроев 1991 года рождения, Берс Чемурзиев 1997 года рождения, Микаил Тутаев 2000 года рождения, Магомет Баркинхоев 2000 года рождения.

Цуроевых разыскивали за совершение преступлений, предусмотренных статьей 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Гуражев обвинялся в организации и участии в незаконном вооруженном формировании и террористической организации, а также содействии террористической деятельности.

3 марта сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ после завершения КТО в городе Карабулак. Проведен осмотр места происшествия, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы.

Режим КТО ввели вечером 2 марта. Спецназ ФСБ блокировал в квартире боевиков, планировавших преступления террористической направленности. При попытке задержания они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, начался бой, в результате которого шесть бойцов нейтрализовали. Операция завершилась 3 марта.

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      Любовь Ширижик
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