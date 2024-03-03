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11:30, 3 марта 2024Силовые структуры

Спецоперация в Ингушетии завершилась

Спецоперация в Ингушетии завершена, шесть боевиков ликвидированы

Фото: Dzmitry Schakachinkhin / Shutterstock / Fotodom

Спецоперация в городе Карабулак Ингушетии завершена, однако режим контртеррористической операции (КТО) еще продолжает действовать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

В ходе КТО, по предварительным данным, ликвидированы шесть боевиков. В данный момент идет осмотр места, установка личностей. Каких-либо еще подробностей не приводится.

Режим КТО в Карабулаке был введен 2 марта. Боевики, планировавшие преступления террористической направленности, при попытке задержания открыли огонь по сотрудникам правопорядка. Жителей прилегающих к району ЧП домов эвакуировали.

Блокированные в одном из домов боевики пытались сбежать через окно. Преступники связали простыни и планировали спуститься с четвертого этажа здания. Попытка скрыться закончилась провалом.

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      Алина Гончарова
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